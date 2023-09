Talent: Stille

Foto: Uwe Mönninghoff

Wenige Orte in unserer Stadt verfügen über die große Gabe, eine tiefe Stille zu schenken. Die Franziskanerkirche in der Franziskanergasse 4 ist ein besonders verborgener und besonders herausragender unter ihnen. In der Regel täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet, umgibt sie den Eintretenden mit einem leeren, hohen, lichtvollen Raum. “Hier könnte man gut meditieren”, hat schon mancher Besuch bemerkt. “Hier wird meditiert”, kann ich dann anmerken. Seit fast 20 Jahren, wöchentlich, in einer offenen Gruppe, zu der jede und jeder hinzukommen kann. Falls Sie keine Übung mit dem Sitzen in der Stille haben oder mehr Informationen benötigen, wenden Sie sich an unsere Kontemplationslehrerin Cornelia Reusch, Tel. 0157-72025079. Die Stunde der Stille findet jeden Montag (außer in den Schulferien) von 18 – 19 Uhr statt und startet am 11.09. wieder.

Wer am Wochenende im Rahmen des Denkmaltags unter dem Motto “Talent Monument” weitere Talente der Kirche hören und bestaunen möchte, kann am Samstag das Konzert von Robert Bärwald um 20:30 Uhr (Young Talents, mit Anmeldung) besuchen. Am Sonntag wird Dr. Helmut Völkl um 13 und 15 Uhr die Orgel der Franziskanerkirche vorstellen, eine Führung durch Mitglieder Initiativgruppe Neues Blarer, die den Bogen vom Franziskanerkloster zum Konzept des Neuen Blarers spannt, schließt sich an. Weitere Informationen finden sich unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de.

Auf dieser Homepage finden Sie auch den jüngsten Klosterbrief und alle weiteren Veranstaltungen, die im September im Kloster für die Stadt angeboten werden. Sie sind herzlich dazu eingeladen!