Tagestreff: Ausstellung „Aus dem Rahmen”

Foto: Malteser

Die Ausstellung „Aus dem Rahmen“ wurde jetzt im Tagestreff Margarete und Fritz Faber in Esslingen feierlich eröffnet. Dabei erfuhren die Besucherinnen und Besucher auch von den Entstehungsprozessen der Kunstwerke.

„Der Tagestreff Esslingen ist ein Ort, in dem sich die Wünsche und Begabungen der Gäste entfalten können“, so Silke Siegle, Leiterin des Tagestreffs. „Wir musizieren, kochen, spielen, gehen spazieren – oder wir werden kreativ. Für manche ist es eine Hürde, zum ersten Mal im Leben einen Pinsel in die Hand zu nehmen, aber die meisten lassen sich gern darauf ein.“ Und wer sich die farbenfrohen Gemälde an der Wand ansieht, ahnt, wie gut es den Gästen tut, sich auf das kreative Tun einzulassen und Selbstwirksamkeit zu erfahren. „Manchmal steht die Staffelei auch eine ganze Weile im Raum. Immer wieder geht ein Gast hin und zeichnet ein Stück weiter“, erzählt Uschi Condit, Mitarbeiterin des Tagestreffs. „Ein Gast fing an, die Lieblingsblume seiner Mutter, eine Amaryllis, zu zeichnen. Ein anderer fing an, Ranken an den Rand des Bildes zu zeichnen. So entstanden tolle Gemeinschaftswerke.“

Auch die Ausstellung wurde mit den Gästen konzipiert und vorbereitet. Während der Vernissage gab es einen regen Austausch: „Ich komme seit drei Jahren her. Manchmal fällt es mir nicht leicht, morgens aufzustehen, aber wenn ich hier bin, ist die Gemeinschaft einfach toll“, erzählt Helmut Hägele. “Ich finde es auch schön, dass diese Ausstellung konzipiert wurde. Der Tagestreff ist einfach goldwert!“

Die Ausstellung kann montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr besichtigt werden. Interessierte sind gebeten, sich anzumelden unter Tel: 0711/39 69 90 33 oder per Mail an silke.siegle@malteser.org.