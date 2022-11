Foto: Foto: e

Dank der Unterstützung des Teams des Deutschen Turnerbunds in Kooperation mit der Bewegungsinitiative kinder Joy of Movingwar dieses vielfältige Angebot erst möglich. Hierfür ein herzliches Dankeschön an den DTB und die DTJ, dass die Sportvereinigung 1845 Esslingen Ausrichter sein durfte.

kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens“ war kurzgesagt, ein voller Erfolg. Hunderte von Kindern flitzten durch die Sporthalle Weil. Der Spaß am Bewegen wurde durch geschickt aufgebaute Parcours hin zu koordinierten Bewegungen und Grundlagen des Kinderturnens geführt. Von den Windelflitzern bis hin zu den 10jährigen Kindern, den Eltern und den Großeltern waren an diesem Sonntag alle in Bewegung und begegneten sich auf Augenhöhe.

Heiß begehrt war das „Das kann ich schon Abzeichen“ das auch für die jüngsten der zukünftigen Sportlerinnen und Sportler geeignet war. Für die Größeren gab es den „kinder Joy of Moving-Turnparcours“ bei dem sie sich beim Springen, Rollen oder Balancieren an abwechslungsreichen Turnelementen ausprobieren konnten.

Als Vorbilder waren Elisabeth Seitz, Nick Klessing, Felix Remuta und Margarita Kolosov, Mitglieder des Turn-Team Deutschland zu Gast und verteilten Autogramme, die reißenden Absatz fanden.