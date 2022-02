Tag der offenen Tür am 02.02.22

Foto:

Georgii-Gymnasium

Der Übergang auf das Gymnasium stellt Eltern und Kinder vor wichtige Fragen. Wir möchten Sie zur Beantwortung dieser Fragen zu zwei digitalen Veranstaltungen einladen. Am 2. Februar (19.30 Uhr) findet der Informationsabend zum Sprachen- und Profilangebot des Georgii-Gymnasiums statt. An diesem Abend informiert das Georgii-Gymnasium über sein bewährtes Konzept der frühen Mehrsprachigkeit mit Französisch oder Latein neben Englisch ab Klasse 5 sowie die späteren Profile. Am 18. Februar (15-18 Uhr) findet der digitale Tag der offenen Tür statt. Weitere Informationen zum genauen Ablauf finden Sie kurz vor den Veranstaltungen auf unserer Homepage (www.georgii-gymnasium.de).

Tel.: 3512-2324/2325

Fax: 3512-3208

E-mail: Georgii-Gymnasium@esslingen.de