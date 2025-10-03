Tag der offenen Moschee 2025

Foto:

Seit 1997 ist der 3. Oktober nicht nur Tag der deutschen Einheit, sondern auch Tag der offenen Moschee (TOM). Der Glaube ist für uns ein unschätzbares Gut, eine Quelle der Kraft und Orientierung, die unser Leben bereichert und trägt. Er schenkt Halt in schwierigen Zeiten und motiviert uns, Verantwortung für uns selbst, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt zu übernehmen. Diese Haltung ist tief im Herzen des Islams verwurzelt und zeigt sich in allen Bereichen des Alltags. In einer Welt, die von Unsicherheiten, Konflikten und Herausforderungen geprägt ist, brauchen wir Werte, die uns Orientierung geben. Oft stehen wir vor Situationen, die uns zweifeln lassen, und fragen uns, wie wir Menschlichkeit und Zusammenhalt bewahren können. Der Glaube bietet hier einen Kompass, der uns leitet und uns hilft, den Blick auf das Gute nicht zu verlieren. Am diesjährigen TOM wollen wir zeigen, wie der Glaube als Kompass der Menschlichkeit wirkt und welchen Beitrag er für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft leistet. Mit diesem Motto möchten wir deutlich machen: gelebter Glaube trennt nicht, er verbindet. Er schafft Begegnungen, baut Vorurteile ab und öffnet Wege zu mehr Verständnis und Vertrauen. Am TOM laden wir alle herzlich ein, unsere Räume zu betreten, mit uns ins Gespräch zu kommen und den Islam aus nächster Nähe kennenzulernen. Es ist ein Tag, an dem Fragen gestellt, Gedanken geteilt und Gemeinsamkeiten entdeckt werden können. Wir wünschen uns, dass dieser Tag ein Zeichen setzt – für Respekt, Menschlichkeit und Zusammenhalt. Jede und jeder ist willkommen, mit uns ins Gespräch zu kommen und mitzuerleben, wie Glaube Orientierung gibt und das Miteinander stärkt.