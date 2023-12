SVE Wintereröffnung mit Überraschungsprogramm

Foto: Hannes Eckhardt

Im Restaurant Armonia in Esslingen feierte der SVE Esslingen e.V. am 17.11.23 die jährliche Wintereröffnung.

Sarah Seyffert mit Leonie Levermann begrüßten alle Gäste herzlich im gut gefüllten Saal mit einem Glas Sekt und eröffneten das vielfältige mediterrane Buffet. Es folgt der Höhepunkt des Abends: eine Modenschau der neuen Vereinskollektion.

Nebel steigt auf, zwei Mönche mit einer „Kerze“ haltend bewegten sich zum gleichnamigen Lied andächtig Richtung Bühne. Die Show beginnt. „Skifoan“ erklingt, die Sport Alpin-Akteure präsentieren mit Snowboard, Schlitten, etc. das neue Vereinsoutfit wie Hoodys, T-Shirts, Jacken und bringen viel Schwung in den Saal. Freizeitbekleidung mit zusätzlichen Assesoires, wie Halstuch und Mütze zeigen eine “Familie” mit Kindern und Hund. Mit Power und „Eye of the Tiger“ präsentieren weitere Models mit Bike sowie Walkingstöcken die Sommersport-Vereinsmode.

Zum Finale lockt „Hände zum Himmel“ nochmals alle Akteure zu einem imaginären Wintertag auf die Bühne. Es wird angestoßen und eine kurze Choreografie getanzt. Das Publikum würdigt mit großem Applaus das Gesehene.

Nach einem süßen Nachtisch übernahm André Czarnetzki die Ehrungen. Mit einem Blumenstrauß als Dankeschön an Sarah und Leonie endete der offizielle Teil der sehr gelungenen und unterhaltsamen Feier! Vielen Dank an alle Organisatoren und Helfer!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

an alle Jubilare für folgende Jahre:

25: Christian Berndt, Anja, Martin, Julian u. Philip Diehl, Stefan Hölle, Thomas Maier, Geo Payr, Gabi Seher, Frizzi Straub

40: Sandra u. Werner Baumeister, Jens Bühler, Christa u. Manfred Eckstein, Carolin Eschenbach, Susanne u. Florian Geissler, Viola Haas-Dammert u. Hans Haas, Ingeborg Haug, Hartmann Kienzle, Ulrike, Philipp Kopper, Nelly Luz, Sepp Singer.

50: Birgit Czipf, Peter Deichner, Joachim Kaltmaier, Marcus Mohr, Rolf Pfister, Suse Waldmann-Fetzer u. Wolfram Waldmann

60: Katharina Auste, Gunter Ellenrider, Konrad Gmelin, Dr. Georg Mayer