SV-Paddler an der Durance

Nachdem coronahalber einige Zeit Ungewissheit geherrscht hatte, ob die Paddler der SV1845 auch in diesem Jahr zu ihrer Familienfreizeit in die französischen Alpen aufbrechen könnten, war die Vorfreude umso größer, als klar wurde, dass dank einem entsprechend ausgearbeiteten Hygienekonzept der große zweiwöchige Camping- und Abenteuerurlaub möglich wurde.

So spielte auch das Wetter hervorragend mit, die Aktivitäten wie Wildwasserpaddeln, Montainbiken, Klettern und Canyoning waren alle bei idealen Umständen ein großer Spaß, jeder konnte mitmachen, wo er wollte – solange die Bedingungen wie feste Gruppenzuordnungen und Abstandhalten auch dort eingehalten wurden. Diese Regeln mussten auch beim Kochen und Essen beachtet werden, was der ganzen Veranstaltung einen besonderen Charakter verlieh, was aber inmitten der derzeitigen Pandemie-Bedingungen kein allzugroßes Opfer bedeutete.

Die Wildwasserflüsse und -bäche entlang der Durance ebenso wie die Durance selbst boten Wassersportvergnügen vom Feinsten. Wenig Wasserwucht, dafür aber umsomehr technische Auifgabenstellungen warteten auf die Paddler, nachdem die Wasserstände nicht allzu hoch waren. So kamen sowohl die erfahrenen Cracks als auch die lernwilligen Neulinge voll auf ihre Kosten. In diesem Revier gibt es innerhalb kürzester Abstände am gleichen Bach hohe Schwierigkeiten für Könner ebenso wie Spielstrecken für die Anfänger, für eine bunte Gruppe wie die Esslinger Paddler ideale Bedingungen!

Und als alle Teilnehmer wieder gesund und wohlbehalten zurück in Esslingen zuhause waren, waren sich alle in ihren schönen Erinnerungen an einen Urlaub unter besonderen Bedingungen einig – und die Gedanken gingen schon wieder in die Zukunft, wie dieser Urlaub wohl im kommenden Jahr aussehen wird.