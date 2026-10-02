SV Mettingen siegt auf Heimbahn doppelt.

Foto: Jane Hayward

Am Wochenende 26./27. September trug der SV Mettingen 3 Heimspiele auf den vereinseigenen Kegelbahnen aus.

Wie bereits in der Vorwoche auswärts siegte die 1. Gemischte Mannschaft in der Bezirksliga auch zu Hause diesmal gegen den Gegner VFL Sindelfingen deutlich mit 6:2 (3165 Holz : 3016 Holz). Als beste beim SV Mettingen erzielte die einzige Frau des Teams Jane Hayward 554 Holz

Auch in der Oberliga konnten sich die Spieler des SV Mettingen knapp gegen den starken Gegner KC Schwabsberg 2 mit 5:3 durch das bessere Gesamtergebnis (3317: 3193) durchsetzen. Bester Mann beim SV Mettingen war Mike Konrad mit 591 Holz.

Leider reichte es nicht zu 3 Heimsiegen, da am Sonntag die 2. gemischte Mannschaft sich dem Gegner aus Unterlenningen mit 1,5: 6,5 (Gesamt Holzzahl 2897:3031) geschlagen geben musste.