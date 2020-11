SV Mettingen fährt den 1.Auswärtssieg nach Hause

Verbandsliga

Einen weiteren Sieg konnten die Verbandsligakegler des SV Mettingen1 verbuchen. Die gewannen ihre 1.Auswärtspartie beim sonst so heimstarken TSV Niederstotzingen souverän mit 6-2 Punkten und einer Holzzahl von 3578-3449 Kegel, ergab am Ende 129 Hölzer Vorsprung. Dies bedeutete gleichzeitig auch neuen Auswärtsrekord.

Bereits das SV-Startpaar S.Andrijanic und Z.Rapo stellten die Weichen auf Sieg als sie ihre Farben mit 2-0 Punkten und 56 Kegel plus in Führung brachten. Zeljko spielte dabei starke 612 Kegel ohne jeden Fehlwurf, gegenüber 563 Kegel vom Niederstotzinger J.Schaphals. Und Sasa konnte sich mit 571 Kegel, knapp mit 2-2 Sätzen und 7 Hölzer mehr gegen E.Genctürk 564 durchsetzen.

Auch im Mittelpaar konnte G.Kinka seine bestechende Form vom letzten Heimspiel auf die Bahnen zaubern. Er blieb ebenfalls ohne Fehler und das Zählwerk zeigte nach 120 Wurf ausgezeichnete 622 Kegel an. Obwohl sein Konkurrent P.Heiske mit 593 kegel nicht viel schlechter war ging der Mannschaftspunkt nach Mettingen. P.Konrad musste dagegen seinen Punkt mit 556-575 Kegel von B.Mauterer abgeben, der somit auf 1-3 Punkte verkürzen konnte bei 66 Kegel Rückstand seiner Mannschaft.

Der Hammer kam dann im Schlußduo als M.Gasparac seinen Gegner in Grund und Boden spielte und seine Partie mit hervorragenden 633 Kegel und 4-0 Sätzen beendete, gegenüber schwachen 538 Kegel von D.Müller. Aber auch Mike Konrad spielte ein tolles Spiel mit 584 Kegel, konnte aber nicht verhindern das E.Bee mit 616 Kegel an diesem Tag nicht zu schlagen war und den 2.Mannschaftspunkt für sein Team einfahren konnte. Dies änderte aber am vielumjubelten Sieg der SV-Kegler nichts mehr. Somit konnte die Heimreise mit Zwei wichtigen Punkten im Gepäck angetreten werden.

Regionalliga MN

TV Unterlenningen – SV Mettingen II 3216-3044

K.Bandi 561, M.Babic 548, B.Balazic 501, H.Konrad 487, S.Schhröder 476 und Benni Buckenmeyer 471 Kegel