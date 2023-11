SV-Jugendfechter beim Korber Cup erfolgreich

Foto: Thomas Rauß

KORB – Beim 36. „Korber Cup“ gingen gleich vier gemischte Jugend-Teams der SV 1845 auf die Planche und sicherten sich eine Gold- und zwei Bronzemedaillen.

In der Altersklasse U13 dominierten Jolanda Wendt und Paul Rauß ihre Gegner. Die beiden jungen Esslinger waren an diesem Tag nicht zu schlagen. Souverän kämpften sich die Beiden ganz nach vorne und holten sich hoch verdient den Turniersieg.

Gleich zwei SV-Jugendteams traten bei der U15 an. Am Ende gewannen Johanna Mack und Adrian Biermann Bronze, ihre Vereinskameraden Anastasia Filatova und Volodymyr Havrylenko kamen noch auf den elften Platz. Den Sieg holten sich Assol Chakyr und Patrick Botschner (PSV Stuttgart).

Die jüngsten Esslinger traten in der U11 an. Das SV-Trio Marlene Albowitz, Karl Marth und Jonathan Doerfler kämpfte sich über Setzrunde und Direktausscheidung vor und belegte am Ende Platz drei. Linda Scherer und Klara Simic vom PSV Stuttgart sicherten sich den Turniersieg.