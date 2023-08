SV 1845: “Immer auf der Höhe der Zeit!”

Foto: Margot Kemmler

Die Sommerferien stehen an und viele Feste werden auch bei uns im Verein gefeiert.

Auf ein Fest möchte ich einen besonderen Focus legen. Unsere Fußballjugend feierte unlängst den Sieg der Staffelmeisterschaft der E-Jugend und noch viel bemerkenswerter den 1. Platz in der Fair Play Wertung!

Seit gut einem Jahr wird in der SV wieder Jugendfußball gespielt und dies mehr als erfolgreich. Das war in 2022 so noch nicht abbildbar. Die Neuausrichtung und Zukunftsorientierung der Abteilungsleitung, des Trainerteams, die vielen jungen Spieler und letztendlich auch der Eltern in der Fußballabteilung haben dies möglich gemacht und tolles geleistet.

Herzlichen Glückwunsch!

Auch Hartmut Riegert, Vorstand Sport ist voll des Lobes: “Ich freue mich riesig für die Fußballabteilung über die erzielten Erfolge und vor allem über die Erfolge in den Fair-Play Wertungen. Darauf sind wir als gesamter Verein SV 1845 unheimlich stolz, das dient als Vorbild für alle anderen Sportarten und Aktivitäten, ich beglückwünsche alle Trainer und Helfer, alle Beteiligten vor allem die Spieler und möchte von ganzem Herzen Danke sagen.

Auch der Verein insgesamt steht vor einer Neuorientierung. Die schon lange anstehende Sanierung unserer Vereinsimmobilien ermöglicht uns über neue Angebote nachzudenken und umzusetzen. Angebote, die auch für Nichtmitglieder interessant sind und neue Abteilungssportangebote möglich machen

Liebe Mitglieder, jetzt ist eure Beteiligung gefragt! Seid ein Teil dieses Entwicklungsprozesses! Schaut mit uns über den Tellerrand unseres Vereins hinaus!