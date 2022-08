Superhelden ziehen ein!

Foto: VILLA e.V.

Unter dem Motto „Superhelden“ wurde vom 08. bis 12. August im Familienzentrum in Mettingen gebastelt und gespielt. Im Sommerferienprogramm der „VILLA inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V.“ drehte sich alles rund um das Thema Superhelden und Superheldinnen.

Es wurden Masken und Verkleidungen gebastelt, Ninja-Parcoure gebaut und bestritten und Superhelden-Quartiere aus Kartons gebaut. Am Mittwoch ging es zum Ausflug nach Esslingen ins Kommunale Kino und danach auf den nahe gelegenen Spielplatz der Maille. Das Essen wurde jedem Kind einzeln durch die Köchin Lise ausgegeben. Durch das engagierte Team und die homogene Kindergruppe klappte alles reibungslos. Fünf Tage lang verbrachten 25 Kinder, davon sechs mit Behinderung, eine erlebnis- und erfahrungsreiche Freizeit mit viel Basteln, gutem Essen und tollen Begegnungen miteinander. Bereits seit 2007 bietet der kleine gemeinnützige Verein VILLA e.V. mit viel Einsatz und auf ehrenamtlicher Basis, niederschwellig, ein- oder mehrtägige Angebote für Kinder mit und ohne Behinderung an. Der Verein finanziert sich hauptsächlich über Spenden und Stiftungsgelder und setzt sich für die Belange der Inklusion ein. Die Sozialpädagogin Isabel Pillkann leitete die Woche. Herzlichen Dank an dieser Stelle an das Familienzentrum Mettingen und die vielen Helfer, Assistenten und Ehrenamtlichen! Nähere Informationen auch unter www.villa-esslingen.de