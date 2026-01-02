Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Kurz vor Weihnachten die Vorfreude auf das Fest erleben und die Freude am gemeinsamen Singen spüren. Was in großen Stadien schon Gänsehaut-Atmosphäre verbreitet, sollte auch in Sulzgries im Kleinen funktionieren. Bereits zur 3. Runde am vergangenen Montagabend (22.12.) auf dem Vorplatz von St. Katharina. Rund 100 Mitsänger:innen fanden sich dort ein – trotz frischer Temperaturen. Matthias Schneider vom Kirchengemeinderat begrüßte die Menschen und führte in charmanter Weise durch das Programm. Musikalisch wurde das Singen von Anita Digel (Gesang und Gitarre) und Johannes Digel am Keyboard begleitet. Ob internationale oder klassische Lieder, wie „Leise rieselt der Schnee“ – es erfüllte den Vorplatz, der liebevoll dekoriert war, mit vorweihnachtlichem Flair. Auch nach dem Singen konnte man noch bei Punsch und Gebäck eine Weile beisammenstehen und so in gemütlicher Runde die Vorfreude auf Weihnachten genießen. Ein herzlicher Dank geht an das Vorbereitungsteam und dann freuen wir uns auf die Begegnungen und das gemeinsame Singen beim 4. Sulzgrieser Weihnachtslieder-Singen 2026. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und ein glückliches neues Jahr 2026.