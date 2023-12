Foto: Bildquelle: www.pixaby.de

Kurz vor Weihnachten die Vorfreude auf das Fest erleben und die Freude am gemeinsamen Singen spüren. Was in großen Stadien schon Gänsehaut-Atmosphäre verbreitet, wollen wir in Sulzgries im Kleinen probieren. Wir laden ein zum 1. Sulzgrieser Weihnachtslieder-Singen am Freitag, 22. Dezember 2023 um 17.30 Uhr auf dem Vorplatz von St. Katharina. Die Friedensbotschaft von Weihnachten braucht es in diesem Jahr ganz besonders – angesichts von Kriegen und Auseinandersetzungen an den Grenzen von Europa und weltweit. Wir sind gespannt und freuen uns auf viele Mitsänger:Innen.