Süße Überraschung für kleine Patienten

Foto: Lions Club Esslingen-Postmichel

Die Vorweihnachtszeit ist pünktlich zum 1. Dezember auch in der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Esslingen eingezogen. Dank der Spende der Lions Clubs Esslingen-Burg und Esslingen-Postmichel dürfen sich die jungen Patientinnen und Patienten über eine besondere Überraschung freuen: 80 Schokoladen-Adventskalender wurden von Ingrid Mattes und Ute de Righetti vom Lions Club Esslingen-Postmickel an die Kinderklinik übergeben. Für viele der kleinen Patienten bedeutet der Adventskalender ein Stück Normalität und vorweihnachtliche Stimmung in einer oft schwierigen Zeit. Prof. Dr. Christian von Schnakenburg, Chefarzt der Kinderklinik, betonte die Bedeutung solcher Gesten: “Für unsere Patienten ist jede Ablenkung vom Krankenhausalltag wertvoll. Diese Adventskalender zaubern nicht nur ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder, sondern geben ihnen auch etwas, worauf sie sich jeden Tag freuen können.“ Die Klinik für Kinder und Jugendliche verfügt über 69 Betten, verteilt auf drei Stationen. Hier werden Patienten vom Frühgeborenen bis zum Jugendlichen behandelt. Gerade für Kinder, die über die Weihnachtszeit im Krankenhaus bleiben müssen, sind solche Geschenke besonders wichtig. Die aktuelle Aktion reiht sich ein in eine lange Tradition der Unterstützung des Lions Clubs Esslingen-Postmichel für die Esslinger Kinderklinik. Seit vielen Jahren ermöglichen Spenden und Aktionen den wöchentlichen Besuch der Clowndoktoren. Sie bringen die Patientinnen und Patienten mit ihren Aktionen und Zaubertricks zum Staunen und Lachen. Aktuell sammeln die Lions vom Club Esslingen-Postmichel auch auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen für die Clowndoktoren. Wenn Sie auf die Sammelbüchsen treffen, freuen wir uns über ein Lächeln und eine Spende.