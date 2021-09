Stuttgarter Grenzwanderung VI

Am Sonntag, 5. September 2021, geht es mit Jürgen Gruß los an der Haltestelle Rüdern Glocke (Abfahrt Linienbus 9:30 Uhr). Zustieg um 9:47 Uhr am Bahnhof Esslingen Gleis 3. Anmeldung bis 2.09.21.bei Jgruss@t-online.de oder Tel. 071 455 240. In Fahrgemeinschaften fahren wir nach Stuttgart-Büsnau. Von dort wandern wir über den Katzenbacherhof, einem ehemaligen Bauernhof durch den Esslinger Spitalwald an den Buchrain und das Rosentäle an den äußersten Westen Stuttgarts. Weiter geht es Richtung Schulzentrum vorbei nach Rohr. Vor Rückkehr Einkehr in einer Gaststätte. Die Wanderstrecke beträgt ca. 9 km. Tickets werden von Wanderführer Jürgen Gruß gelöst.