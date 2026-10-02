STUNDE.KIRCHE.MUSIK. – Jahresprogramm 2026/2027

Foto: Bezirkskantorat

Über 30 Konzerte an fünf verschiedenen Orten, vielfältige musikalische Stilrichtungen und hochkarätige Künstler*innen: Das neue Jahresprogramm von STUNDE.KIRCHE.MUSIK in Esslingen ist erschienen. Von Alter Musik, Barock, Klassik über Romantik bis hin zu Zeitgenössischer Musik, Jazz und Pop reicht das abwechslungsreiche Angebot für alle Generationen. Auf dem Programm stehen Chorkonzerte, Oratorien, Kammermusik, Sinfoniekonzerte und Orgelmusik sowie spezielle Kinderkonzerte für die jüngsten Konzertbesucher*innen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen außerdem die „Beflügelt“-Konzerte auf dem neuen Steinway-Flügel in der Stadtkirche. Das dunkelrot gestaltete Jahresprogramm liegt ab diesem Wochenende in den Kirchen der Innenstadt und bei der Stadtinformation aus. Alle Konzerttermine sind auch online abrufbar auf der Homepage der Stadtkirchengemeinde und im Veranstaltungskalender der Stadt Esslingen. Der Eintritt zu STUNDE.KIRCHE.MUSIK ist wie immer frei, Spenden sind erwünscht und willkommen.