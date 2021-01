Stunde der Wintervögel: Welche Vögel sind noch da?

Foto: Hartmut Mletzko (NABU)

Vom 8. bis 10. Januar 2021 findet zum elften Mal die bundesweite Vogel-Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ statt: Dabei ruft der NABU alle Naturfreund*innen auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem NABU zu melden. Mitmachen ist ganz einfach. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder beobachteten Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Das vermeidet Doppelzählungen. Im Mittelpunkt stehen die bekannten und weit verbreiteten Vogelarten wie Meisen, Finken, Amseln, Rotkehlchen und Spatzen. Dabei geht es nicht um eine vollständige Erfassung aller Vögel, sondern darum, Erkenntnisse über die Veränderung der Vogelbestände im langjährigen Vergleich zu gewinnen und damit den Vogelschutz verbessern zu können. Information ist unter www.NABU.de/onlinemeldung zu finden, oder melden Sie per App, per Post oder auch telefonisch am 11. und 12. Januar unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115. Das Online-Meldeformular ist vom 10.Januar bis zum Ende der Meldefrist am 20. Januar freigeschaltet. Machen Sie mit bei der „Stunde der Wintervögel“! Sammeln wir gemeinsam wertvolle Daten über die Vogelwelt.