Foto: Nithya Ramanujam / unsplash

Sich aus dem Alltag herausnehmen. Sich innerlich distanzieren von dem, was einen tagtäglich umtreibt. Dem Getriebe absagen und sich der Stille und Besinnung zuwenden. Aufmerksam werden, für das, was heute, hier und jetzt für sich selbst dran ist. Die Stunde der Stille ist im klassischen Stil einer Kontemplation aufgebaut: Kurze Leibarbeit – 1. Sitzen in der Stille – gemeinsames Gehen im Raum – 2. Sitzen in der Stille – Abschluss. Sie findet wöchentlich jeden Montagabend von 18 bis 19 Uhr statt – außer in den Schulferien. In der kalten Jahreszeit sitzt man im Lempp-Saal des Blarer-Gemeindehauses am Blarer Platz. Der Zugang erfolgt aber über die Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4, wo die Stunde ab Ostern wieder stattfinden wird.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls das Sitzen in der Stille und die Meditation Ihnen fremd sind oder Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Cornelia Reusch, Kontemplationslehrerin, Tel. 01577 2025079.