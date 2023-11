Foto: Allessandro Cavestro

Was für eine Kraftquelle erschließt sich in der Stille! Die wöchentliche Stunde der Stille im Kloster für die Stadt verläuft im klassischen Stil der Kontemplation: Kurze Leibarbeit – 1. Sitzen in der Stille – gemeinsames Gehen in der wunderbaren Franziskanerkirche – 2. Sitzen in der Stille, manchmal mit einem kleinen Textimpuls – Abschluss. Wer in der Gruppe meditiert, kann erleben, dass das Teilen der Stille zu mehr Vertiefung und Verdichtung führt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot wird von einem fünfköpfigen Team verantwortet und findet jeden Montag von 18 bis 19 Uhr statt (außer an Feiertagen und in den größeren Ferien). Falls Sie das Sitzen in der Stille und die Meditation kennenlernen möchten oder Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich an Cornelia Reusch, Kontemplationslehrerin, Tel. 0157-72025079, wenden.