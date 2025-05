„Stunde der Gartenvögel“ – Zähl mit !

Foto: Eva Brand

Immer am zweiten Maiwochenende findet die bundesweite Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ statt. Dabei ruft der NABU alle NaturfreundInnen auf, zwischen dem 9.-11. Mai eine Stunde lang im Garten, Park oder vom Balkon aus, Vögel zu beobachten und deren Anzahl dem NABU zu melden. Ziel dieser Langzeitforschung, bei der alle mitmachen können, ist es, die schleichende Veränderung in der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern festzustellen. Mitmachen ist ganz einfach: Man beobachtet eine Stunde lang die Vogelwelt in der Umgebung, notiert von jeder Art die höchste Anzahl, die sich im Laufe einer Stunde gleichzeitig zeigt. Gezählt werden auch vorbeifliegende Vögel, einzeln oder in Schwärmen, auch diejenigen, die man nur hört. Und wer nicht sicher ist, ob er alle Vögel erkennt, kann die bebilderte Zählhilfe unter www.stundedergartenvoegel.de nutzen.

Melden Sie Ihre Vogelbeobachtungen bis zum 19. Mai über unser Online-Formular, www.NABU.de/onlinemeldung, über die kostenlose App „Vogelwelt“ oder per Post mit unserem Meldecoupon. Nähere Informationen unter „So funktioniert die Teilnahme“. Die Teilnehmenden können darüber hinaus auch tolle Preise gewinnen: Info unter www.stundedergartenvoegel.de/gewinnspiel.

Die NABU Gruppe Esslingen beteiligt sich mit zwei Führungen an der „Stunde der Gartenvögel“:

Samstag, 10. Mai, Vogelführung mit Siebe de Vos, NABU, auf dem Ebershaldenfriedhof. Auch abends lassen sich Vögel gut beobachten, Beginn ist um 18.00 Uhr, Treffpunkt: Kapelle im Ebershaldenfriedhof.

Sonntag, 11. Mai, für Frühaufsteher eine Stunde Naturgenuss mit Peter Rose, NABU, Beginn ist um 7 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof Hegensberg.