Stunde der Gartenvögel vom 13. bis 16. Mai

Foto: NABU

Vom 13. bis 16.Mai 2021 findet zum 17.Mal die bundesweite Vogel-Zählaktion „Stunde der Gartenvögel “ statt. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende ruft der NABU alle Naturliebhaber*innen auf, Vögel zu notieren und zu melden. Jeder kann mitmachen. So funktioniert die Vogelzählung: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Zählen Sie zu einer beliebigen Stunde zwischen dem 13. und 16. Mai alle Vögel, die Sie in Ihrem Garten oder im örtlichen Park sehen oder hören. Notieren Sie die höchste Anzahl von jeder Art, die Sie gleichzeitig sehen. So werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. Im Mittelpunkt stehen die bekannten Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Es geht dabei darum, Erkenntnisse über die Veränderung der Vogelbestände im langjährigen Vergleich zu gewinnen. Besonderes Interesse gilt dieses Jahr der Blaumeise, die im vergangenen Jahr durch eine in Deutschland neue Bakterieninfektion einen deutlichen Bestandseinbruch erleben musste. Die kommende Zählung wird Aufschluss darüber geben, ob die Blaumeisen die Verluste durch erfolgreiche Bruten ausgleichen konnten. Bis zum 24.Mai können Sie ihre Beobachtung unter www.stundedergartenvoegel.de online melden, per kostenlose App www.NABU.de/vogelwelt, per Post oder auch telefonisch am 15.Mai von 10 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115.