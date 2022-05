Streuobstwiesen liefern Äpfel und gute Luft!

Foto: D. Stahn (NABU Stuttgart)

Am Samstag, 21. Mai, veranstaltet die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS), unterstützt durch eine Vielzahl weiterer Organisationen, eine kleine „Messe“ mit Infoständen und Arbeitsgruppen zum Thema

„Nach uns die Sintflut? – Nein“

Es geht um den Klimawandel und die vielen anderen Umweltprobleme, die unsere Zukunft in Frage stellen – und vor allem darum, was wir alle beitragen können, um auch den kommenden Generationen noch ein gutes Leben zu ermöglichen. Zwischen 11 und 17 Uhr können Sie gerne vorbeikommen im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz, um ganz zwanglos Ideen und Informationen aufzusammeln und gute Gespräche zu führen.

Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Dtld. wird dafür bereitstehen! Wir bieten Ihnen unter anderem die Möglichkeit, den Geschmack unterschiedlicher Apfelsäfte zu vergleichen und dadurch Ihre Sinne zu schärfen: was macht einen Direktsaft von unseren heimatlichen Streuobstwiesen aus, und wie heben sich industriell verarbeitete Produkte davon ab?

Bei dieser Aktion geht es uns natürlich nicht nur um Feinschmeckertum – wir wollen auch darauf hinweisen, dass ein bedeutsames Kulturerbe hier in unserer Region sehr bedroht ist: die Streuobstwiesen! Von früheren Generationen angelegt, mit viel Liebe und Arbeit gehegt und gepflegt, sind sie ein typischer Bestandteil unserer schwäbischen Kulturlandschaft geworden. Und sie bieten Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Aber sie gehen zurück – einerseits verwahrlosen sie mangels Pflege, andererseits werden sie vielfach einfach als Baulandreserve angesehen und für das in unserer Region schrankenlos fortschreitende Siedlungswachstum geopfert. Damit geht dann aber auch ihre regulierende Funktion für das Lokalklima und den Wasserhaushalt verloren. Eine Zukunft in immer noch mehr Asphalt und Beton sollte deshalb nicht das Ziel sein – wir müssen den Flächenfraß stoppen!