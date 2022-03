Strategieklausur der Freien Wähler Esslingen

Foto: Hermann Falch

Zu einer Strategieklausur am Freitag den 18.03.2022 trafen sich der Fraktion und Vereinausschuss der Freien Wähler um die Entwicklung des Vereins nach 2 Jahren Corona-Pandemie mit dem Blick in die Zukunft zu diskutieren.

Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Hermann Falch und einer kurzen Standortbestimmung von Verein und Fraktion mit anschließender Diskussion folgte ein Impulsvortrag von Prof Brettschneider über die veränderten Anforderungen an den Verein durch Corona und allgemeine Entwicklungen. Gerade die Ergebnisse der letzten Wahlen zeigten das es für die Freien Wähler auch in Zukunft ein großes Potential gibt. Vor allem der Markenkern der Freien Wähler: Pragmatismus, Unabhängigkeit und Lokale Verwurzelung sollte dabei im Vordergrund stehen. Kontrovers wurde das Thema Soziale Medien, vor allem unter dem Gesichtspunkt Leistbarkeit im Ehrenamt besprochen. Als Ziel in der näheren Zukunft wurde die Wiederaufnahme von Informationsveranstaltungen sowie auch das Nachholen der Feier zur 75-jährigen Vereinsgründung im Jahr 1948 in Auge gefasst. Denn zur ersten Kommunalwahl nach dem Krieg traten die Freien Wähler erstmalig, damals noch unter dem Namen „Unabhängige Wählervereinigung“ an und kandidierten für den Gemeinderat der Stadt Esslingen. Nach einem arbeitsamen Nachmittag und einem gemeinsamen Abendessen wurde die Veranstaltung beendet.