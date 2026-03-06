Sträucher-Schnittkurs am 07. März 2026

Foto: Team Öffentlichkeitsarbeit

Viele Naturfreunde und Gartenbesitzer gehen in die Gärtnerei oder in den Baumarkt und kaufen sich Sträucher und Bäume. Vielfach wissen sie wenig über das Wachstum, die Größe und Höhe der Sträucher. Die Sträucher werden nach einigen Jahren größer und größer, blühen aber wenig und werden unansehnlich, wenn sie nicht geschnitten werden. Dabei ist es gar nicht schwierig Hecken so zu schneiden, damit blühfreudige Triebe wachsen,

Um die Blühwilligkeit zu fördern ist es sinnvoll, wenig aber gezielt zu schneiden. Das Herumschnippeln an den Triebspitzen führt zu unansehnlichen Besenwuchs und zur Verkahlung der Strauchbasis. Richtig ist ein Auslichten an der Strauchbasis oder die Rücknahme alter, hängender Triebe auf junge Sprosse.

Aber wie genau, soll ich das jetzt machen? Dafür gibt es die Lösung.

Die beiden Obst- und Gartenbauvereine Wäldenbronn und RSKN bieten am kommenden Samstag, 07. März 2026 um 14.00 Uhr einen Sträucher-Schnittkurs unter der Leitung von Marcus Hoffmann an. Dazu treffen wir uns im Vereinsgarten im Spitalwaldweg zwischen Rüdern und der Neckarhalde. (Wegbeschreibung: Stadtauswärtskommend die Sulzgrieser Strasse in Richtung Rüdern folgen bis zum Bürgerhaus RSKN (Sulzgrieser Strasse 170) – Bushaltestelle Bürgerhaus und Parkplätze dort nutzen. Dem geteerten Feld- und Wirtschaftsweg in Richtung Felder (Beschilderung Vereinsgarten) folgen. Am Ende des Weges nach rechts abbiegen und der Vereinsgarten ist in Sichtweite). Team Öffentlichkeitsarbeit