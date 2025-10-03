Sträßlesflohmarkt im Esslinger Norden

Foto: A.R.

hat am vergangenen Samstag die Straßen in ein lebendiges Miteinander verwandelt. Viele Stände luden zum Stöbern, Feilschen und Verweilen ein.

„War echt super, hat saumäßig Spaß gemacht“, lautete ein Feedback. Viele lobten die besondere Mischung: Von Vintage-Mode über Kinderkleidung und Kuriositäten bis hin zu leckeren Rostbratwürsten, Kaffee und Kuchen war für alle etwas dabei.

Zwar startete der Tag für einige Verkäuferinnen und Verkäufer am Anfang etwas schleppend, doch schnell füllten sich die Straßen, und die Stimmung wurde von Stunde zu Stunde besser. „Habe einiges weg bekommen“, erzählte eine Teilnehmerin zufrieden.

Es stand aber auch die Gemeinschaft im Vordergrund. „Am meisten Spaß hat unsere tolle Nachbarschaft gemacht“, hieß es vielfach. Viele freuten sich, endlich wieder Menschen zu treffen, „die man sonst nicht so trifft“, und nutzten die Gelegenheit, mit Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch zu kommen.

Besonders gut besucht war der Sträßlesflohmarkt rund um die Stettener Straße und den Acht-Röhren-Brunnen – dort herrschte von Anfang an reges Treiben. In anderen Straßen blieb der Besucherandrang dagegen etwas verhaltener. Um so mehr freuen wir uns über Euer Feedback – denn nur so wissen wir, was wir beim nächsten Mal noch besser machen können. Per E-Mail: veranstaltung@vielfalt-in-hohenkreuz.de oder auf Instagram unter vielfalt_in_hohenkreuz_e.v._.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mitgemacht haben – sei es mit einem Stand, kulinarischen Angeboten oder einfach mit guter Laune. Ebenso an alle Besucherinnen und Besucher, die zum Stöbern vorbeikamen und die Straßen mit Leben gefüllt haben.