Sträßlesflohmarkt am 26.09.2026

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Auf die Plätze, fertig, stöbern! Bereits 130 Stände sind angemeldet und am Samstag, 26.09.2026, verwandelt sich unser Sträßle in ein Paradies für Flohmarktfans.

Entdecke einzigartige Schätze, ergattere echte Schnäppchen und feilsche nach Herzenslust. Ob Raritäten, Lieblingsstücke oder Kurioses – hier ist für Groß und Klein etwas dabei!

Auch für dein leibliches Wohl ist bestens gesorgt: Freu Dich auf frisch gebackene Waffeln, köstliche Crêpes und herzhafte Original Thüringer Rostbratwürste. Dazu gibt es alkoholische und alkoholfreie Getränke.

Damit Du keinen Stand verpasst, fährt unser kostenloses Zügle durch die Flohmarktstraßen und bringt dich bequem von einem Bereich zum nächsten.

Also: Familie und Freunde einpacken und vorbeikommen! Wir freuen uns auf dich und viele weitere Besucher – auf einen unvergesslichen Flohmarkttag mit tollen Funden, leckerem Essen und vielen schönen Begegnungen.

www.vielfalt-in-hohenkreuz.de