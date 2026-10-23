Stöbern und Feilschen im Salemer Pfleghof

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Vom Keller bis zum Kaiserzimmer steht der Salemer Pfleghof am Wochenende 07. und 08. November ganz im Zeichen von Bazar und Flohmarkt der Kirchengemeinde St. Paul/St. Katharina.

Wie immer erwarten die Besucher des Bazars nicht nur Bücher, Haushaltsartikel, Spiele, kleine Geschenke, Kleider, Schallplatten und CDs, sondern auch Herzhaftes und Süßes zu moderaten Preisen. Die Märkte haben wie folgt geöffnet: Samstag 14-17 Uhr und Sonntag 10.30-16 Uhr.

Die Waffelbäckerei der Ministranten hat am Samstagnachmittag geöffnet.

Am Sonntag erwartet Sie nach dem Weißwurst-Frühstück ein reichhaltiges Mittagessen und an der Kaffee- und Kuchentheke gibt es auch allerlei Leckereien. Der Erlös ist für den Unterhalt des Salemer Pfleghofs und für die Kinder- und Jugendarbeit bestimmt. Helfende Hände oder Kuchenbäcker/-innen melden sich bitte im Pfarrbüro (Telefon 0711-396919-0). Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Spenden für die Flohmärkte, z. B. Bücher, Schallplatten, CDs, Kunstgewerbe, Schmuck, Bilder, Spielzeug, Kleider, Taschen, Schuhe und Hausrat, nehmen wir gerne an. Aber bitte keine elektronischen Geräte. Termine für Anlieferung direkt im Salemer Pfleghof (Untere Beutau 8-10): Mittwoch, 04.11.2026 und Donnerstag, 05.11.2026 von 16 – 18 Uhr, sowie Freitag, 06.11.2026 von 13 – 16 Uhr. Wir sind gespannt auf Ihre Schätze!