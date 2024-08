Stipendiatin startet in die USA

Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Es freut mich besonders, dass ich in dieser Wahlperiode erneut Pate für das Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestages sein kann. Dieses einjährige Austauschprogramm und Vollstipendium, das 1983 vom US-Kongress und dem Deutschen Bundestag ins Leben gerufen wurde, hat das Ziel, durch kulturellen Austausch die Freundschaft zwischen den USA und Deutschland zu vertiefen. In den 1990er Jahren hatte ich selbst das Privileg, an diesem wunderbaren Programm teilzunehmen und ein Jahr an einer US-High-School zu verbringen. Diese Erfahrung prägt mich bis heute und hilft mir bein meiner Arbeit als Vorsitzender der Parlamentariergruppe USA im Deutschen Bundestag.

In diesem Jahr hat sich ich Mara Valentin aus Neuhausen, die das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Filderstadt besucht, erfolgreich für das Austauschprogramm beworben und ist nun als Junior-Botschafterin nach Pennsylvania gestartet. Mara engagiert sich sowohl in der Schule als auch in ihrer Freizeit vielseitig im Ehrenamt: Sie ist Schülersprecherin, hilft bei kirchlichen Freizeiten und Aktivitäten und beim Leichtathletiktraining für Kinder mit.

Ich konnte Mara als selbstbewusste und vor allem an der Politik interessierte Schülerin beim Gespräch kennenlernen und freue mich sehr, dass sie nun gemeinsam mit vielen anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten wertvolle und bereichernde Erfahrungen in den USA sammeln wird. Ich wünsche Mara für ihre Zeit in den USA viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß – und bin auf ihre Berichte sehr gespannt. Dieses Jahr wird mit den Präsidentschaftswahlen in den USA politisch ganz besonders spannend. Es ist sehr wichtig, dass wir auf allen Ebenen transatlantische Kontakte pflegen – von der Austauschschülerin bis zum Bundeskanzler!