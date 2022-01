Nach all den Telefonaten, dem Klingeln der Postboten und Paketdienste, dem Fernsehen, Zeitunglesen und Radiohören wäre jetzt Stille prima. Ruhe tut Not. Es wäre notwendig, dass da einer den Getriebenen befiehlt, dass sie Ruhe geben sollen. Und den Überbesorgten bestätigt, dass alle Vorkehrungen getroffen sind. Dass da einer sagt, dass es jetzt Zeit ist, innezuhalten. Und dass da einer erlaubt, dass wir Halt machen und zur Ruhe kommen dürfen. Einfach mal aufhören mit dem anstrengenden Aufmerken auf Neuigkeiten und Neuerungen. Irgendwie wird es ja auch so ein neues Jahr geben.

Mögen Sie einen Spaziergang wagen? Zur Verabschiedung des alten Jahres wäre eine kleine Wanderung durch die Gartenanlagen, Wiesen und Weinberge rund um Esslingen möglich. Und dann – abgelenkt vom Erleben der winterlichen Natur mit ihren besonderen Schönheiten und ermattet und ruhebedürftig von der Bewegung an der frischen Luft – dann am Altjahrsabend gemütlich einschlafen und wohlig hinüberschlafen in den Neujahrsmorgen. Und am Morgen jubilieren: „Wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie habe ich geschlafen so sanft die Nacht!“. Das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht gerade für diesen besonderen Jahreswechsel. Mögen Sie sich die Freiheit nehmen?