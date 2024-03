Stille Woche und Ostern in der Südkirche

Foto: Rose Hajdu

Am Palmsonntag erinnern die Gottesdienste an das große Hosianna, mit dem Jesus voller Freude in Jerusalem begrüßt wurde. Im Gottesdienst der Südkirche um 9:30 Uhr werden einige Menschen ihr Konfirmationsjubiläum feiern. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang und um 11 Uhr eine Kirchenführung, mit Pfarrerin Krause. Die Passionsandachten und das Abendmahl am Gründonnerstag finden in diesem Jahr in der Frauenkirche statt, an jedem Wochentag von Montag bis Donnerstag um 19 Uhr. Der Karfreitag, 29.03., wird in der Südkirche mit einem Predigtgottesdienst mit Pfarrerin Cornelia Krause um 9:30 Uhr gefeiert. Es werden bei diesem Gottesdienst Lieder aus dem 20. und 21. Jahrhundert gesungen. Am Ostersonntag (ebenfalls 9:30 Uhr) freuen wir uns gemeinsam mit Pfarrer i.R. Christof Hermann (Esslingen-Pliensauvorstadt) über die beste Botschaft und Hoffnung, die wir haben können: Leben und Auferstehung sind der Horizont unseres Lebens. Am Ostermontag wird mit einem Ostergottesdienst um 10 Uhr im Café des Pflegeheims Weilstraße 10 mit Pfarrerin Cornelia Krause gefeiert.

Die weiteren Gottesdienste der Evangelischen Stadtkirchengemeinde und die kirchenmusikalischen Angebote können Sie auf der Homepage finden, www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de