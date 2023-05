Foto: Uwe Mönninghoff

Die Stille macht nicht auf sich aufmerksam. Sie ist da. Wenn du aufatmest. Wenn du aus dem Fenster schaust. Wenn du innehältst. Auch im Alltag haben Momente der Stille eine wohltuende Wirkung. Wer Stille üben möchte, findet im Kloster für die Stadt ein ganzjähriges, wöchentliches Angebot, dies in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu tun. In eine Gruppe in der Stille zu sitzen, wirkt unterstützend.

Die Stunde der Stille ist im klassischen Stil einer Kontemplation aufgebaut: Kurze Leibarbeit – 1. Sitzen in der Stille – gemeinsames Gehen im Raum – 2. Sitzen in der Stille – Abschluss. Sie findet jeden Montagabend von 18 bis 19 Uhr statt – außer in den Schulferien. Die Stunde beginnt pünktlich in der Franziskanerkirche oder in der Sakristei der Franziskanerkirche (gleicher Eingang Franziskanergasse 4). Zum Leitungsteam der Stunde der Stille gehören Gabriele Greiner-Jopp, Anne Meyer-Kerner, Cornelia Reusch und Cornelia Krause.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls das Sitzen in der Stille und die Meditation Ihnen fremd sind oder Sie weitere Informationen brauchen, wenden Sie sich bitte an Cornelia Reusch, Kontemplationslehrerin, Tel. 0157-72025079. Weitere Angebote des Klosters für die Stadt findet man unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster