Foto: Uwe Mönninghoff

Auch wiederkommen will gelernt sein. Wieder zurück in den Alltag. Wieder in eine vertraute, aber vielleicht wenig inspirierend erscheinende Umgebung. Wieder anknüpfen an die Meditation, an die Hinwendung zu Gott. Das erfordert Mut und Gelassenheit, die man aus der Stille schöpfen kann.

Die Stunde der Stille ist im klassischen Stil einer Kontemplation aufgebaut: Kurze Leibarbeit – 1. Sitzen in der Stille – gemeinsames Gehen im Raum – 2. Sitzen in der Stille – Abschluss. Sie findet wöchentlich jeden Montagabend von 18 bis 19 Uhr statt – nach den Sommerferien wieder ab dem 12. September 2022.

In der Franziskanerkirche, Franziskanergasse 4. Die Stunde beginnt pünktlich.

Zum Leitungsteam der Stunde der Stille gehören Gabriele Greiner-Jopp, Anne

Meyer-Kerner, Cornelia Reusch und Cornelia Krause.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls das Sitzen in der Stille und die Meditation Ihnen fremd sind oder Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Cornelia Reusch, Kontemplationslehrerin, Tel. 0157-72025079. Ausblick: Am 29. Oktober wird von 10-17 Uhr eine Einführung in die Meditation angeboten. Nähere Informationen unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/kloster