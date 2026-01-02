Sternsingeraktion 2026

Foto: Bildquelle: Kindermissionswerk Aachen

“Sternsingen gegen Kinderarbeit – Schule statt Fabrik”

Die Sternsinger wollen wieder von Haus zu Haus ziehen. Im Gemeindegebiet von St. Paul und St. Katharina und St. Maria soll es Kindergruppen und eine Erwachsenengruppe geben, die diesem Brauch folgen, um für die Armen dieser Welt Spenden zu sammeln. Zum Schluss schreiben die Sternsinger Ihnen noch den Segen an die Wohnungs- oder Haustüre. Gesammelt wird in diesem Jahr für Kinderrechte weltweit. Eines dieser Kinderrechte ist da sRecht auf Bildung – damit Kinder zur Schule gehen können.

Anmeldungen für einen Besuch der Sternsinger sind über die Homepage www.stpaul-esslingen.de, per E-Mail möglich unter Sternsinger-Es@web.de oder per Telefon/Fax: 379850.

Die Sternsinger aus allen Esslinger Gemeinden werden wieder im Esslinger Rathaus und bei der Polizeidirektion Esslingen empfangen. Dann startet die Stadt mit dem Segen und den besten Wünschen in das neue Jahr 2026. Dieser Empfang findet am Montag, 05.01.2026 um 10.30 Uhr vor dem Esslinger Rathaus statt.

Wenn Du bei uns mitmachen möchtest, dann freuen wir uns sehr. Ob beim Singen, bei Begleitung, beim Fahren oder Mitorganisieren – sei mit dabei! Wir freuen uns! Ein weiteres Treffen gibt es am Freitag, 02. Januar 2026 von 10.30 – 12.00 Uhr im Salemer Pfleghof (Untere Beutau 8-10).