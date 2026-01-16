Sternsingeraktion 2026

Foto: Horst Schrode

Wenn Sterndeuter einem Stern folgen und ihre Kamele mit den Füßen scharren – dann nahen sie – die Sternsinger. Kaspar, Melchior, Balthasar und ihr Stern. Singen Lieder und sagen ihre Sprüche auf. Zum Schluss schreiben sie mit geweihter Kreide den Segen “christus mansionem benedicat – Christus segne diese/s Wohnung/Haus” an die Türen.

Die gesammelten Gelder sind in diesem Jahr für Projekte bestimmt, die Kinderrechte stärken. Der Besuch der Schule – für uns nahezu selbstverständlich. In Bangladesch sollen Kinder statt zur Schule in die Fabrik gehen. Damit sichern sie der Familie den Unterhalt. Bleiben aber immer in Armut und voller Abhängigkeiten.

Ihr Sternsingerinnen und Sternsinger unserer Kirchengemeinde St. Paul, seid fleißig gewesen und habt gut 6400 € an Spendengeldern eingesammelt. Unterwegs waren 1 Kinder- und 1 Erwachsenengruppe in unterschiedlicher Besetzung. Am Montag, 5. Januar, wurden die Sternsinger von Bürgermeister Bayraktar am Neuen Rathaus empfangen. Nachdem der Haussegen geschrieben, die Spendenkassen gefüllt und die Süßigkeiten verstaut waren, machten sich Alle auf, um auch der Polizeidirektion Esslingen die besten Wünsche für das neue Jahr zu überbringen. Viele Kollegen nahmen sich die Zeit, um dem Gesang der Könige aus dem Morgenland und ihrem Stern zu Lauschen. Am Dreikönigstag zogen die Sternsinger:innen zusammen mit Pfarrer Möhler zu festlichen Orgelklängen im Münster St. Paul ein und begleiteten den Gottesdienst.

Dankeschön sagen wir an dieser Stelle Euch Sternsingerinnen und Sternsinger, die ihr erst diese Aktion mit Leben und Freude gefüllt habt, sowie den fleißigen Helfern im Hintergrund. Ohne Euch, wäre es nicht möglich gewesen. Danke an Veronica Fakler und Alexander Hausmann, die ihr die Verantwortung für unsere Gruppen übernommen habt. Leider konnten die Sternsinger nicht alle Haushalte im Gemeindegebiet besuchen – dennoch bringen wir gerne noch den Segen an der Haustüre an. Melden Sie sich dazu bitte im Pfarrbüro.