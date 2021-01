Sternsingen geht bis 02.02 in die Verlängerung

Foto: Bild: Knoblauch

In der Pandemie geht Sternsingen erstmals in die Verlängerung bis zum 02. Februar. Diesmal durften die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen, den weihnachtlichen Segen „Christus segne dieses Haus“ persönlich anschreiben und mit ihren Liedern und Wünschen um Spenden für die Kinder dieser Welt bitten. 2021 haben wir allen rund 800 Haushalten, die bisher die Sternsinger in der Pliensauvorstadt empfangen haben, einen Segensbrief gebracht. In den ersten Januartagen waren dafür 44 „Segenboten“ im Stadtteil unterwegs. Wer keinen Segensbrief erhalten hat, kann diesen gerne unter sternsinger-pliensauvorstadt@arcor.de anfordern oder auch gerne beim nächsten Gottesdienst in unserer Kirche am Sonntag, 31. Januar um 9 Uhr mitnehmen. Auch die virtuelle Spendenbüchse der Sternsinger im Internet ist unter www.katholische-kirche-pliensauvorstadt.de noch weiter geöffnet.

Ein herzliches Dankeschön an alle Segensboten und alle weiteren Unterstützer der Sternsingeraktion 2021!