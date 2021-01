Sternsingen geht 2021 in die Verlängerung

Foto: Bild: Knoblauch

Diesmal durften die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen, den weihnachtlichen Segen „Christus segne dieses Haus“ persönlich anschreiben und mit ihren Liedern und Wünschen um Spenden für die Kinder dieser Welt bitten. 2021 haben wir allen rund 800 Haushalten, die bisher die Sternsinger in der Pliensauvorstadt empfangen haben, einen Segensbrief gebracht. In den ersten Januartagen waren dafür 44 „Segenboten“ im Stadtteil unterwegs. 2021 geht Sternsingen in die Verlängerung – wer noch keinen Segensbrief erhalten hat, kann diesen gerne unter sternsinger-pliensauvorstadt@arcor.de anfordern oder auch gerne beim nächsten Gottesdienst in unserer Kirche am Sonntag, 17. Januar um 9 Uhr mitnehmen. Auch die virtuelle Spendenbüchse der Sternsinger im Internet ist unter www.katholische-kirche-pliensauvorstadt.de noch weiter geöffnet.

Segen bringen – Segen sein: ein besonderer Segen waren dieses Jahr unsere Pfadfinder der DPSG Esslingen.In Onlinegruppenstunden angeleitet, wurden in allen Stufen Sterne mit Segenssprüche gebastelt und gestaltet. 32 Pfadfinder im Alter von 6 bis 37 Jahren waren dabei und haben 185 Segensssterne entstehen lassen.

Diese Segenssterne sind in einzelnen Segensbriefen unserer Segensboten und in allen Segenbriefen, welche Pastoralreferent Raphael Maier im Rahmen eines Gottesdienstes an alle Bewohner des Pflegeheims Pliensauvorstadt verteilen konnte. Wir hoffen, dass wir dort besonders Freude bereiten konnten. Die Segenbriefe enthalten neben den Segenssternen einen Gruß unserer Gemeinde, einen Segensaufkleber 20*C*M+B*21 für die Haustür oder ZImmertür, einen Andachtsvorschlag und ein Kochrezept für Warenikis aus der Ukraine, dem diesjährigen Beispielland der Sternsingeraktion 2021.

Ein herzliches Dankeschön an alle Segensboten und die Pfadfinder der DPSG Esslingen für ihre Hilfe bei der Sternsingeraktion.