Stellungnahmen des Esslinger Klimarats nun online

Foto: Klimarat

Der Klimarat ist ein unabhängiges und von politischen Vorgaben unbeeinflusstes Gremium. Seine Gründung geht auf das Klimaschutzkonzept der Stadt Esslingen zurück. Er soll die Stadt auf dem Weg zur Klimaneutralität beraten und die dazu notwendige Kommunikation über Ziele und Kriterien städtischer Klimaschutzpolitik zwischen Öffentlichkeit, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung unterstützen.

Der Klimarat besteht aus:

* je zwei Expert:innen der Hochschule Esslingen (HSE) für den Bereich Wissenschaft

* zwei Expert:innen des Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen für den Bereich ehrenamtliche Initiativen zum Klimaschutz: Maria Eberspächer und Steffen Petruch

* einem Expert:in für die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart (Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen)

* einem Expert:in der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen für den Bereich Industrie und Handwerk

Beraten wird das Gremium zusätzlich von je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, des Jugendgemeinderates, der Stadtwerke Esslingen, der Esslinger Wohnungsbau GmbH und der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz.



Auf der Internetseite www.esslingen.de ist der Klimarat unter dem klima-und-umwelt – klimaschutzstrategie zu finden, auch seine Stellungnahmen.

Nächste Sitzung: 11.6. 16 Uhr