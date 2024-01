Starker Start ins neue Jahr

Foto: Ralf Blum

Unsere Fußball C-Junioren haben für einen tollen Auftakt des Sportjahrs 2024 in unserem Verein gesorgt. Die U15-Mannschaft gewann das eigene Hallenturnier in Berkheim. Im Finale bezwangen sie den TSV Denkendorf mit 1:0 und hatten danach allen Grund zum Jubeln. Das jüngere U14-Team des TSV Berkheim komplettierte den Vereinserfolg mit dem dritten Platz. Ein erfolgreicher Auftritt unserer Jungs, die fortan mit den Vorbereitungen für die im März startende Meisterschaftsrunde beginnen.

Unser U14-Team hatte sich am Vortag noch mit einer außerplanmäßigen Trainingseinheit in der SWE McArena im Sportpark Weil intensiv auf das Turnier vorbereitet. Sehr schnell konnte man dem Team im Turnier ansehen, dass es kämpferisch, spielerisch und auch taktisch auf Augenhöhe mit den anderen Teams war. Die Berkheimer starteten mit zwei 1:0-Siegen gegen den VfB Oberesslingen/Zell und den VfB Reichenbach. Im dritten Gruppenspiel kam es zum Duell mit dem älteren Jahrgang und Leistungsstaffelaufsteiger vom FV Neuhausen. Nach einem offenen Schlagabtausch gelang unserer U14 mit dem 1:1 ein Überraschungserfolg. Schließlich folgte im letzten Gruppenspiel noch ein ungefährdeter 3:0-Sieg gegen die SG Schurwald II, so dass die Berkheimer ungeschlagen ins Halbfinale einzogen.

Dort kam es dann leider zum vereinsinternen Duell mit unserem älteren U15-Jahrgang, der sich in der anderen Vorrundengruppe durchgesetzt hatte. Die Zuschauer sahen neun unterhaltsame Spielminuten, in denen die erfahrerene und in der Chancenverwertung eiskalte agierende U15 dann doch deutlich mit 4:0 die Oberhand behielt. Die U15 holte sich dann auch gegen Denkendorf den Turniersieg. Im Spiel um Platz drei traf unsere U14 erneut auf Neuhausen, geriet zunächst in Rückstand, drehte dann aber das Spiel nach großem Kampf und mit der Unterstützung des Publikums. Kurz vor Schluss gelang den Berkheimer Jungs der umjubelte 2:1-Siegtreffer. Glückwunsch an unsere Nachwuchskicker, insbesondere an die U15 zum Turniersieg!