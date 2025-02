Starker Start ins neue Jahr

Foto: Rüdinger

Leichtathlet Ben Rüdinger (TSV Berkheim) macht auch im neuen Jahr weiter auf sich aufmerksam. Der 14-jährige gewann bei den württembergischen Hallenmeisterschaften in Ulm und Sindelfingen im Trikot der LG Filder zwei Titel. In der Altersklasse M15 siegte er zunächst in Ulm im Weitsprung mit einer Weite von 6,04 Meter. Er sprang dabei rund 40 Zentimeter weiter als der Zweitplatzierte. Zudem sicherte er sich im Sprint über 60 Meter den Vizemeister-Titel. Eine Woche später wurde Ben Rüdinger im Sindelfinger Glaspalast mit dem Staffelteam der LG Filder württembergischer Hallenmeister in der Altersklasse U16. Schon zu Beginn des Jahres hatte der Berkheimer beim Hallenmeeting in Sindelfingen überzeugt, als er sich erstmals mit drei Jahre älteren Läufern maß und dabei trotzdem das Finale im 60 Meter-Sprint erreichte. Dort war er nur rund zwei Zehntel langsamer als der Gewinner und kam er in einer Zeit von 7,46 Sekunden ins Ziel