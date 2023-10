Starke Saison der Mountainbiker

Foto: Bikepark Berkheim

Eine für den TSV Berkheim sehr gute Rennsaison ist in Wolfach im Schwarzwald zu Ende gegangen. Erneut ist es den Berkheimern gelungen, mehrere Titel bei der European 4cross Series zu gewinnen. Hervorragend lief das Jahr für Max Borst, der in Wolfach in dieser Saison zum siebten Mal in Folge aufs Siegertreppchen fuhr (diesmal als Dritter) und so ein verdienter U13-Champion 2023 ist. Auch Marvin Christi hatte sich den Titel in der Kategorie Hobby bereits vor dem Saisonfinale gesichert.

Besonders spannend ging es bei der U15 zu: Leo Klein vom TSV Berkheim verpasste nur ganz knapp den Gesamtsieg der Rennserie. Obwohl er punktgleich mit dem erstplatzierten Jakob Neher vom Biketeam Steinweiler die Saison abschloss, blieb ihm am Ende “nur” Platz zwei, denn das Reglement sieht bei Punktegleichheit vor, dass dann das Ergebnis des letzten Rennens entscheidet – und da lag Leo leider hinter seinem Konkurrenten. Trotzdem: Starke Saison! Als einzigem U15-Fahrer gelangen ihm zwei Einzelsiege in dieser Saison – beim Saisonauftakt in Reutlingen und beim Heimrennen im Bikepark Berkheim.

Außerdem gab es noch zwei weitere Podestplätze in der Endabrechnung: Greta Borst (Ladies) konnte zwar ihren Titel nicht verteidigen, belegt aber einen sehr guten dritten Platz. Papa Kay (Masters) ist ebenfalls Gesamtdritter, obwohl er bei den letzten beiden Rennen in Leibstadt und Wolfach nicht mehr starten konnte. Er hatte sich bei einem Sturz am Arm verletzt. Wir wünschen ihm gute Besserung!

Auch alle weiteren 4cross-Fahrer des TSV Berkheim, die in Wolfach starteten, schafften es in die Top Ten des Tages. Die Platzierungen: Masters: 7.Daniele Bonaventura (Gesamt Platz 4). U17: 4.Felipe Bonaventura (Gesamt Platz 5). U13: 6.Lino Bonaventura (Gesamt Platz 8), 9.Lennart Kurz (Gesamt Platz 5). U11: 6.Maximilian Harnisch (Gesamt Platz 8), 9.Levi Rössler (Gesamt Platz 7).