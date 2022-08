Stand beim Klimafest in Esslingen

Foto: NHV Esslingen

Am Samstag, den 23.07.2022 fand nach 2jähriger Pause das 10. Esslinger Klimafest und der Umwelttag statt. Zusammen mit rund 30 weiteren Vereinen und Institutionen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Biodiversität und Klima beteiligte sich der Naturheilverein Esslingen und Umgebung e.V. mit einem Infostand an den Aktivitäten. Die interessierten Besucher konnten sich nach der Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Herrn Ingo Rust an allen Infoständen über die Vereinsarbeit informieren. Der Naturheilverein Esslingen und Umgebung e.V. informierte über die vergangenen Veranstaltungen und bot einen Einblick in das kommende Vortragsprogramm. Die einzelnen Programmpunkte für das 2. Halbjahr können demnächst auf der Homepage unter www.naturheilverein-esslingen.de detailliert abgerufen werden. Mit seinen Veranstaltungen möchte der Naturheilverein Esslingen und Umgebung e.V. über die verschiedenen Aspekte der Gesundheit informieren, neue Wege aufzeigen und motivieren, Eigenveranwortung zu übernehmen und für sich und seine Gesundheit Gutes und Förderliches zu tun. Interessierte können an den Veranstaltungen teilnehmen oder sich auch selbst im Verein mit den eigenen Fähigkeiten und Interessen einbringen und engagieren.

Der Naturheilverein Esslingen und Umgebung e.V. bietet seinen Mitgliedern auch die Möglichkeit im LogIn-Bereich auf der Homepage ausgewählte Vorträge nochmals anzuschauen. Für nähere Informationen oder etwaige Rückfragen richten Sie bitte an info@naturheilverein-esslingen.de