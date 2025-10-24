Stammtisch des OGV Wäldenbronn

Foto: Verein

Am Mittwoch, den 29. Oktober findet ab 18.30 Uhr im Vereinsheim Seewiesenstuben des TSV Wäldenbronn der Stammtisch des Obst- und Gartenbauvereins statt.

Wir freuen uns, dass mit der Familie Farao die Vereinsgaststätte einen neuen Pächter gefunden hat und somit unser Stammtisch wie geplant stattfinden kann. Auch freuen wir uns auf die Vielfalt der italienischen Küche.

Der Herbst-Stammtisch ist gleichzeitig der letzte in diesem Jahr, darum möchten wir wieder eine Rückschau auf das Obst- und Gartenjahr halten. An diesem Abend wird auch Christel Schäfer, Vorsitzende des Kreisverbandes Esslingen der Obst- und Gartenbauvereine anwesend sein – eine gute Gelegenheit, sich über die Arbeit des KOV zu informieren und einige Einblicke zu erhalten.