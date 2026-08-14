Foto: Team Öffentlichkeitsarbeit

Obst- und Gartenbauverein RSKN

Ein Stammtisch ist eine Gruppe von mehreren Personen, die sich in regelmäßigen Abständen in einem Lokal trifft. Im Mittelpunkt dieser Stammtischrunden stehen oft das gesellige Zusammensein und Diskussionen zu aktuellen Themen.

Auch der Obst- und Gartenbauverein RSKN möchte diese Tradition weiterführen und lädt Mitglieder und Freunde zum 3. Stammtisch am Donnerstag, 20. August 2026 ab 18.00 Uhr in der Gaststätte TVO Alm (Uhlbacher Strasse 65, 73733 Esslingen-Rüdern) ein. Wenn Sie Lust und Zeit haben, dann freuen wir uns auf Sie.

Anmeldungen unter info@ogv-rskn.de oder telefonisch bei Ulla Beutel 015204103197