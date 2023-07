Staffelwechsel beim Rotary Club Esslingen

Foto: L. Staib

Just am Siebenschläfertag, dem 27. Juni 2023, fand beim Rotary Club Esslingen daher die Ämterübergabe statt: Nach einem humorvollen Rückblick übergab Präsidentin Elke von Seggern, Chemieprofessorin an der Esslinger Hochschule, ihr Amt – symbolisiert durch eine schwere Schweizer Kuhglocke – an Hagen Schröter (Geschäftsführer der EWB), der mit seinem Vorstand im für ein Jahr ein spannendes Programm vorbereitet hat. Er setzt auf „Kontinuität durch besonnenen Wandel“ im Club, mehr Wahrnehmung der Stadtgesellschaft Esslingen. Zahlreiche gemeinnützige Aktionen planen die Esslinger Rotarier: Die Vergabe des Lore – Eberspächer – Preises an den Nachwuchs der Altenpflege. Traditionell beteiligen sich seit über 30 Jahren Rotarierinnen und Rotarier an dem Tagesausflug von Altenheimbewohnern in die Wilhelma. Ein anderes Projekt sind die „Saftzwerge“, die zusammen mit dem zweiten Esslinger Rotary-Club (Neckarland) und dem Jugendclub Rotaract organisiert werden. Aus Äpfeln heimischer Streuobstwiesen entsteht leckerer Apfelsaft. Zu einem integrativen „Klappstuhlkino“ im Steinbruch werden die Rotary Clubs mehrere jugendliche Menschen mit Trisomie 21 einladen. Die Esslinger Rotarier suchen Antworten auf aktuelle Fragen zur „künstlichen Intelligenz“ und Lösungen zum Auseinanderdriften moderner Stadtgesellschaften. Durch gemeinsame Anstrengung erwirtschaftet der Rotary Club Esslingen jedes Jahr ein Spendenaufkommen von ca. 30.000,- € für gemeinnützige Projekte.

L. Staib, RC Esslingen