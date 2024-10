Stadtticket wieder einführen – sofort!

Foto: eigene Aufnahme

Der Protest gegen die Abschaffung des Stadttickets zeigt Wirkung.

Nicht nur in der Bürgerfragestunde wurde die schnelle Wiedereinführung des kostengünstigen Stadttickets gefordert, auch zahlreiche Gemeinderäte betonten, dass das 2023 abgeschaffte Stadtticket von vielen der bisherigen Nutzern vermisst wird.

Die Fraktionsgemeinschaft „Die Linke/FÜR Esslingen“ und die Gruppe „WIR, Sportplätze erhalten“ sprachen sich bei der Gemeinderatssitzung am 14.10.2024 für die bald möglichste Wiedereinführung aus, was, wenn man den sechsmonatigen Vorlauf, den die VVS für die Organisation benötigt, dann aller spätestens ab Mai 2025 möglich wäre. Der interfraktionelle Antrag von CDU, Grüne, SPD und Freie Wähler geht zwar in die gleiche Richtung, tatsächlich wird aber der 1.9.2025 anvisiert und viele Details – insbesondere die Finanzierung bleiben offen. Hier ist höchste Wachsamkeit angesagt, denn beriets im letzten Jahr wurde im Gemeinderat mit großer Mehrheit die Absicht zur Wiedereinführung erklärt, aber nichts ist passiert. Die FDP ist in dieser Frage völlig daneben und stimmte gegen den interfraktionellen Antrag, weil sie lediglich einen Mitnahmeeffekt darin sehen und keinen wirklichen Nutzen darin erkennen könne, obwohl es eine breite öffentliche Unterstützung für die Wiedereinführung gibt, obwohl tausende zusätzliche Fahrgäste das Stadtticket benutzt haben. FÜR ist vehement für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs als wichtiger Baustein für den Umweltschutz und für die Entlastung der Innenstadt vom Individualverkehr und fordert darüber hinaus den kostenlosen ÖPNV.