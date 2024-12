Foto: Thomas Wolter Pixabay

Endlich, das Stadtticket kommt wieder!! Zwar teurer und erst ab September 2025 – aber, immerhin. Der Schwabe kann rechnen und wenn sich das Busfahren wieder lohnt, lässt auch „er“ (der Schwabe) sein Auto stehen und fährt wieder öffentlich. Die Innenstadtbewohner und – Besucher können aufatmen, denn damit wird das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt verringert und damit auch die Feinstaub- Stickoxid- und Lärmbelastung. Das Stadtticket trägt somit auch zur Verbesserung des Stadtklimas bei. Dass es im Gemeinderat bislang nicht zum einstimmigen Beschluss kam, wundert nicht. Die beiden Parteien, die sich gegen die Wiedereinführung des Stadtticket ausgesprochen haben, müssen sich fragen lassen, ob ihnen das Wohl der Stadtbewohner wirklich am Herzen liegt, wenn sie sich für den ungebremsten Ausbau des Individualverkehrs stark machen, ohne Rücksicht auf die Umwelt, ohne Rücksicht auf Menschen, die sich kein Auto leisten können, ohne Rücksicht auf zahlreiche ältere oder behinderte Menschen, die unbedingt auf den Bus angewiesen sind. Genau aus diesen Gründen haben Die Linke und FÜR Esslingen die Abschaffung des Stadttickets von Anfang an abgelehnt.

Das Ganze ist ein großer Erfolg der Esslinger Bürger, die die ganze Zeit hartnäckig und in vielfältiger Weise gegen die Abschaffung des Stadttickets protestiert haben.