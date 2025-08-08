Stadtteilspaziergang mit dem Oberbürgermeister

Foto: Bürgerausschuss Pliensauvorstadt

Am Dienstag, den 19. August, ab 14 Uhr besucht der Oberbürgermeister unseren Stadtteil zu einem Spaziergang, um mit uns Bewohnerinnen und Bewohnern zu sprechen.

Wir freuen uns, wenn Sie dazu kommen und ihm und uns Ihre Gedanken zu den wichtigen Themen in Pliensauvorstadt mitteilen.

Die Stationen und Themen, die der Bürgerausschuss anspricht, werden folgende sein:

Bürgerhaus und Stadtteilplatz – Beschattung und Trinkbrunnen

Pliensauschule – vakante Leitung, Schulerweiterung

Roser-Areal hinter der Tankstelle – Zeitplan Umbaumaßnahmen und was wird neu gebaut?

Stuttgarter Straße – Zeitplan Inbetriebnahme O-Busse / Haltestellenausstattung

Dieselstraße, neues Gewerbegebiet – aktueller Stand und Zeitplan Neubau Hahn Automobile

Elisabeth-Selbert-Realschule – Sportflächenbedarf

VfL-Post-Gelände – Alternativen zum geplanten Wohnungsbau

Weilstrasse ab Tankstelle bis Sportpark Weil – Verkehrsproblematik

Nürk-Lidl-Areal – Zeitplan Neubau, Zwischennutzung

Pliensaubrücke – Verkehrslösung für Fuss- und Radverkehr während Neubau Brückenteilstück, Bus-ShuttleDienst notwendig

Kommen Sie am 19. August mit auf den Spaziergang und diskutieren Sie diese und andere Themen mit dem OB und dem Bürgerausschuss!