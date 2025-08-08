Stadtteilspaziergang mit dem Oberbürgermeister

Foto: Bürgerausschuss Pliensauvorstadt
Am Dienstag, den 19. August, ab 14 Uhr besucht der Oberbürgermeister unseren Stadtteil zu einem Spaziergang, um mit uns Bewohnerinnen und Bewohnern zu sprechen.
Wir freuen uns, wenn Sie dazu kommen und ihm und uns Ihre Gedanken zu den wichtigen Themen in Pliensauvorstadt mitteilen.
Die Stationen und Themen, die der Bürgerausschuss anspricht, werden folgende sein:
Bürgerhaus und Stadtteilplatz – Beschattung und Trinkbrunnen
Pliensauschule – vakante Leitung, Schulerweiterung
Roser-Areal hinter der Tankstelle – Zeitplan Umbaumaßnahmen und was wird neu gebaut?
Stuttgarter Straße – Zeitplan Inbetriebnahme O-Busse / Haltestellenausstattung
Dieselstraße, neues Gewerbegebiet – aktueller Stand und Zeitplan Neubau Hahn Automobile
Elisabeth-Selbert-Realschule – Sportflächenbedarf
VfL-Post-Gelände – Alternativen zum geplanten Wohnungsbau
Weilstrasse ab Tankstelle bis Sportpark Weil – Verkehrsproblematik
Nürk-Lidl-Areal – Zeitplan Neubau, Zwischennutzung
Pliensaubrücke – Verkehrslösung für Fuss- und Radverkehr während Neubau Brückenteilstück, Bus-ShuttleDienst notwendig
Kommen Sie am 19. August mit auf den Spaziergang und diskutieren Sie diese und andere Themen mit dem OB und dem Bürgerausschuss!