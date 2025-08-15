Stadtteil Spaziergang mit dem Oberbürgermeister

Foto: Bürgerausschuss Pliensauvorstadt

Am kommenden Dienstag, 19. August besucht OB Klopfer Pliensauvorstadt und möchte mit den Bewohnern über die Entwicklung unseres Stadtteils sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie dazu kommen und ihm und uns Ihre Gedanken zu den wichtigen Themen des Stadtteils mitteilen.

Treffpunkt: 14 Uhr Mehrgenerationen- und Bürgerhaus, Weilstraße 8.

Kommen Sie mit!

Ein Thema ist uns ein besonderes Anliegen: Wo bleiben die Maßnahmen aus dem ISEK – Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept? Wie soll unser Stadtteil insgesamt in der Zukunft aussehen, welche Bedarfe haben die Bewohner für einen lebenswerten Stadtteil, was ist gut, was soll noch besser werden?

Es war geplant, das fertige Konzept mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen bei der Einwohnerversammlung im November 2024 der Bevölkerung vorzustellen. Doch das hat bisher immer noch nicht stattgefunden.

Stattdessen kommt immer wieder der Bebauungsplan für das VfL Post Gelände auf die Tagesordnung, um den Prozess für den Bau von 150 Wohnungen zu beginnen.

Aber wir sind der Meinung – ohne ein Gesamtkonzept für den Stadtteil zu haben, sollte das VfL Post-Gelände nicht weiter geplant werden. Nur dieses Grundstück ist noch in städtischer Hand und dort könnte vieles realisiert werden, was dem Stadtteil noch fehlt.

Vor allem Freiflächen, Bewegungs- und Begegnungsräume für die Bewohner im Stadtteil und alle Esslinger Bürger.

