Stadtbalkone

Foto: W. Jäger

Wohl dem, der einen Balkon hat, eine kleine Wohlfühloase mitten in der Stadt!

Ein Olivenbäumchen, Blumen, Kräuter… Auf kleinstem Raum wächst und gedeiht so manche Pflanze und verströmt ein besonderes Flair mitten

in der Stadt.

Tomaten und Gurken ranken hoch und bieten Sicht- und Sonnenschutz, Erdbeeren wachsen an der Decke in Ampeln und liefern den Nachtisch.

Bienen summen und auch Vögel kommen gerne, sie freuen sich im Sommer über ein Wasserschale.

Ganz häufig liefert der Balkon nicht nur Radieschen, Gurken usw., sondern auch noch Strom! Solarpaneele lassen sich leicht anbringen, nehmen

keinen Platz weg und so ist der „Balkon-Ertrag“ im Sommer riesig!

Wenn dann auf der Stadtoase noch ein Liegestuhl und ein kleiner Tisch Platz hat ist das schon fast Urlaub! Jetzt fehlt nur noch Sonne, eine Tasse

Kaffee, ein spannendes Buch und gute Laune.

Herrliche Sommerzeit!